Александр Могильный поделился эмоциями от введения в Зал хоккейной славы

Великий российский хоккеист Александр Могильный прокомментировал своё введение в Зал хоккейной славы в Торонто.

— Александр Геннадьевич, могли бы прокомментировать введение в Зал хоккейной славы?

— Я это всё уже комментировал пару дней назад, вы наверняка читали. Эмоции хорошие, положительные. Наконец это случилось. Больше, в принципе, и нечего сказать на эту тему, — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, Могильный отыграл в НХЛ 16 сезонов и набрал 1032 (473+559) очка за «Баффало Сэйбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвил» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба». В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из россиян выиграл снайперскую гонку лиги, забив 76 голов.