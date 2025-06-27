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Дмитрий Рашевский прокомментировал свой переход из «Динамо» в «Авангард»

Дмитрий Рашевский прокомментировал свой переход из «Динамо» в «Авангард»
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Нападающий Дмитрий Рашевский обратился к болельщикам московского «Динамо» и ко всей команде после своего перехода в омский «Авангард».

«Уважаемые болельщики ХК «Динамо»! Обстоятельства в жизни иногда складываются так, что нужно принять очень непростое решение. Это решение далось мне очень нелегко. Клуб «Динамо» вырастил меня, дал мне путёвку в большой хоккей, я этого никогда не забуду. Но наступает момент, когда нужно что-то менять, чтобы развиваться дальше в плане профессионализма.

Я очень благодарен болельщикам «Динамо» за те поддержку и любовь, которые чувствовал на протяжении всего времени пребывания в клубе. Благодарен тренерам и всем сотрудникам клуба за всё, что вы сделали для меня. Благодаря вашему профессионализму и помощи я смог достичь многих успехов и преодолеть множество трудностей.

Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, с кем делил победы и поражения. Всем, всем огромное спасибо! Надеюсь не уронить честь динамовского воспитанника в другом клубе. Желаю ХК «Динамо» дальнейших успехов и процветания!» — написал Рашевский в социальных сетях.

О том, что 24- летний нападающий был обменян из московского «Динамо» в «Авангард», стало известно сегодня, 27 июня.

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