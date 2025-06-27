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Могильный: если хотите, чтобы в хоккее был порядок, слушайте Вячеслава Фетисова!

Могильный: если хотите, чтобы в хоккее был порядок, слушайте Вячеслава Фетисова!
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Великий российский хоккеист Александр Могильный высказался о двукратном олимпийском чемпионе Вячеславе Фетисове.

«Если кто хочет услышать что-то о хоккее, то Вячеслав Александрович [Фетисов] всё конкретно говорит. Если хотите, чтобы в хоккее был порядок, вот слушайте Вячеслава Саныча!» — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. 24 июня 2025 года он был введён в Зал хоккейной славы.

Ранее Вячеслав Фетисов поздравил Александра Могильного с включением в Зал хоккейной славы.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным читайте на «Чемпионате»:
«Наконец это случилось». Беседа с Могильным после введения в Зал хоккейной славы
Эксклюзив
«Наконец это случилось». Беседа с Могильным после введения в Зал хоккейной славы
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Новости. Хоккей
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