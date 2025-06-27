Александр Могильный рассказал, как ему позвонили в три часа ночи из Зала славы

Великий российский хоккеист Александр Могильный рассказал, при каких обстоятельствах узнал о введении в Зал славы.

— Когда Лэнни Макдональд (руководитель Зала славы. — Прим. «Чемпионата») вам позвонил, вы сразу поняли, по какому поводу?

— Они просто так не звонят. Чего им звонить мне? Тем более в три часа ночи! Ну, они не знали, где я нахожусь. Дома. Спал (улыбается). Когда позвонили, уже всё ясно было, — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба». В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из русских оказался лучшим снайпером лиги, забив 76 голов.