Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Могильный рассказал, как ему позвонили в три часа ночи из Зала славы

Александр Могильный рассказал, как ему позвонили в три часа ночи из Зала славы
Аудио-версия:
Комментарии

Великий российский хоккеист Александр Могильный рассказал, при каких обстоятельствах узнал о введении в Зал славы.

— Когда Лэнни Макдональд (руководитель Зала славы. — Прим. «Чемпионата») вам позвонил, вы сразу поняли, по какому поводу?
— Они просто так не звонят. Чего им звонить мне? Тем более в три часа ночи! Ну, они не знали, где я нахожусь. Дома. Спал (улыбается). Когда позвонили, уже всё ясно было, — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба». В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из русских оказался лучшим снайпером лиги, забив 76 голов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным читайте на «Чемпионате»:
«Наконец это случилось». Беседа с Могильным после введения в Зал хоккейной славы
Эксклюзив
«Наконец это случилось». Беседа с Могильным после введения в Зал хоккейной славы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android