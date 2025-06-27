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Илья Сорокин рассказал о реакции команды на пропущенную шайбу от Александра Овечкина

Илья Сорокин рассказал о реакции команды на пропущенную шайбу от Александра Овечкина
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как в команде отреагировали на пропущенную шайбу от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которая стала для форварда рекордной в НХЛ.

— Ребята не подкалывали, когда от Овечкина пропустил?
— Было-было. Мэтт Мартин говорил: «Так и знал, что ты ему поддашься» (улыбается). Без этого никуда, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

В прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

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