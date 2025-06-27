Миша Донсков стал главным тренером сборной Канады на ЧМ‑2026 по хоккею

Главным тренером сборной Канады на чемпионате мира по хоккею в 2026 году станет Миша Донсков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Также он ранее вошёл в тренерский штаб национальной команды на Олимпийских играх 2026 года. Кроме того, Донсков получил должность вице‑президента по хоккейным операциям в канадской федерации хоккея.

46‑летний канадский специалист ранее был помощником главного тренера «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найт». Также он входил в тренерский штаб сборной Канады на Турнире четырёх наций.

Напомним, чемпионат мира – 2026 пройдёт в мае в Швейцарии. Турнир примут Цюрих и Фрибург.