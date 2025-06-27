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«Эдмонтон» продлил контракт с Фредериком на восемь лет с зарплатой в $ 30,8 млн — Дрегер

«Эдмонтон» продлил контракт с Фредериком на восемь лет с зарплатой в $ 30,8 млн — Дрегер
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Силовой нападающий Трент Фредерик продлил контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на восемь лет со средней зарплатой $ 3,85 млн в год. Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер в социальной сети X (ранее Twitter).

По истекающему контракту 27-летний хоккеист получал $ 2,3 млн за сезон.

Трент Фредерик перешёл в «Эдмонтон» из «Бостон Брюинз» по ходу прошедшего сезона. За канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ он провёл один матч, в плей-офф КХЛ форвард принял участие в 22 играх, в которых набрал 4 (1+3) очка.

В минувшем сезоне «нефтяники» дошли до финала Кубка Стэнли, где потерпели поражение от «Флориды Пантерз» в серии из шести матчей.

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