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«Витязь» исключён из состава участников КХЛ до сезона-2029/2030

«Витязь» исключён из состава участников КХЛ до сезона-2029/2030
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Решением Совета директоров Континентальной хоккейной лиги «Витязь» исключён из состава участников КХЛ сезонов-2025/2026-2029/2030. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«В пятницу, 27 июня 2025 года, завершилось заочное заседание Совета директоров КХЛ. Команда «Витязь» исключена из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ сезонов-2025/2026–2029/2030, а команда «Русские Витязи» исключена из состава участников OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026.

Совет директоров также принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» игрокам хоккейного клуба «Витязь» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

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