Журналистка Пирс: «Миннесоте» не нужно делать Капризова самым дорогим игроком НХЛ

Американская журналистка Джесси Пирс в подкасте SKOR North высказалась о возможном новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» и призвала клуб не делать форварда самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«Очевидно, что агент Кирилла захочет очень больших денег для своего клиента, да и сам россиянин не скажет, что готов сделать скидку для клуба. Но я полагаю, что нужно договариваться, и генменеджеру «Миннесоты» Биллу Герину не стоит идти на то, чтобы превратить Капризова в игрока, получающего большего всех в НХЛ.

Я всегда говорила, что больше всего люблю в Кирилле то, что он живёт игрой. Да, он является участником хоккейного бизнеса, однако для него он состоит в первую очередь из побед и соперничества, а не из денег. Я всецело за то, чтобы дать Капризову очень большой контракт, которого он действительно заслуживает, но просто не нужно делать его самым дорогим игроком лиги», — сказала Пирс.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести встречах Кубка Стэнли — 2025. Контракт 28-летнего россиянина с клубом истекает летом 2026 года.