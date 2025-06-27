Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналистка Пирс: «Миннесоте» не нужно делать Капризова самым дорогим игроком НХЛ

Журналистка Пирс: «Миннесоте» не нужно делать Капризова самым дорогим игроком НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Американская журналистка Джесси Пирс в подкасте SKOR North высказалась о возможном новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» и призвала клуб не делать форварда самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«Очевидно, что агент Кирилла захочет очень больших денег для своего клиента, да и сам россиянин не скажет, что готов сделать скидку для клуба. Но я полагаю, что нужно договариваться, и генменеджеру «Миннесоты» Биллу Герину не стоит идти на то, чтобы превратить Капризова в игрока, получающего большего всех в НХЛ.

Я всегда говорила, что больше всего люблю в Кирилле то, что он живёт игрой. Да, он является участником хоккейного бизнеса, однако для него он состоит в первую очередь из побед и соперничества, а не из денег. Я всецело за то, чтобы дать Капризову очень большой контракт, которого он действительно заслуживает, но просто не нужно делать его самым дорогим игроком лиги», — сказала Пирс.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести встречах Кубка Стэнли — 2025. Контракт 28-летнего россиянина с клубом истекает летом 2026 года.

Материалы по теме
Генменеджер «Миннесоты»: мы не обязаны подписывать контракт с Капризовым 1 июля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android