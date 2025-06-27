Вратарь «Айлендерс» Сорокин сравнил силу и точность бросков в КХЛ и НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос, где сильнее бросают — в КХЛ или в НХЛ.

— Где сильнее бросают — в России или в НХЛ?

— Зависит от игроков. И там и там хорошо бросали, где-то чуть точнее, в США, конечно… Но было сложно и тут и там, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

В КХЛ вратарь выступал за «Металлург» (2012-2014) и ЦСКА (2014-2020). В минувшем сезоне 29-летний Сорокин провёл 61 матч в регулярном чемпионате за «Айлендерс», одержав 30 побед с 90,7% отражённых бросков.

Напомним, по итогам регулярного сезона «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и шестое место — в Столичном дивизионе.