Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Айлендерс» Сорокин сравнил силу и точность бросков в КХЛ и НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Сорокин сравнил силу и точность бросков в КХЛ и НХЛ
Комментарии

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос, где сильнее бросают — в КХЛ или в НХЛ.

— Где сильнее бросают — в России или в НХЛ?
— Зависит от игроков. И там и там хорошо бросали, где-то чуть точнее, в США, конечно… Но было сложно и тут и там, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

В КХЛ вратарь выступал за «Металлург» (2012-2014) и ЦСКА (2014-2020). В минувшем сезоне 29-летний Сорокин провёл 61 матч в регулярном чемпионате за «Айлендерс», одержав 30 побед с 90,7% отражённых бросков.

Напомним, по итогам регулярного сезона «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и шестое место — в Столичном дивизионе.

Материалы по теме
Илья Сорокин рассказал о реакции команды на пропущенную шайбу от Александра Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android