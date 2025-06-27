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«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с форвардом Фредериком на восемь лет

«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с форвардом Фредериком на восемь лет
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«Эдмонтон Ойлерз» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта на восемь лет с нападающим Трентом Фредериком со средней годовой зарплатой в $ 3,85 млн.

Трент Фредерик перешёл в «Эдмонтон» из «Бостон Брюинз» по ходу прошедшего сезона. За канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ он провёл один матч, в плей-офф НХЛ форвард принял участие в 22 играх, в которых набрал 4 (1+3) очка.

В минувшем сезоне 27-летний игрок занял четвёртое место по силовым приёмам (85) и пятое – по блок-шотам (15) среди форвардов «Ойлерз» в плей-офф.

Фредерик был выбран «Брюинз» в 2016 году под 29-м номером. Всего провёл 337 игр в регулярных чемпионатах за «Бостон», забив 55 голов и отдав 54 результативные передачи.

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