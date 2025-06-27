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Нападающий Эвандер Кейн высказался о своём обмене в «Ванкувер»

Нападающий Эвандер Кейн высказался о своём обмене в «Ванкувер»
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Нападающий Эвандер Кейн прокомментировал свой обмен из «Эдмонтон Ойлерз» в «Ванкувер Кэнакс». Напомним, форвард выступал за «нефтяников» с 2022 года.

«Это здорово – играть дома, перед своей семьей. Я очень этого ждал. Я благодарен «Ойлерз», что они пошли мне навстречу и помогли перейти в клуб, где мне будет комфортно – и с точки зрения хоккея, и для семьи. Я действительно рад быть частью «Кэнакс».

Мне будет интересно присоединиться к такой команде. Знаю не так много игроков лично – разве что с Тайлером Майерсом знаком. Но с удовольствием познакомлюсь со всеми и вольюсь в коллектив.

Я не новый человек. Я – тот же. Но если ты не развиваешься в разных сферах своей жизни, значит, ты стоишь на месте. Думаю, каждый здесь учился на ошибках – и на положительном опыте – чтобы двигаться вперёд.

Для меня «Эдмонтон» был классным этапом. Они приняли меня, и город влюбился в меня – а я влюбился в город. Мы добились успеха на льду. Это был отличный опыт, и я надеюсь, что смогу продолжить в том же духе, уже здесь, в Ванкувере», – приводит слова Кейна пресс-служба НХЛ.

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