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«Торонто» продлил контракт с нападающим Джоном Таваресом на четыре года

«Торонто» продлил контракт с нападающим Джоном Таваресом на четыре года
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«Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Джоном Таваресом на четыре года. Средняя годовая стоимость контракта составляет $ 4,38 млн.

34-летний Таварес принял участие в 75 играх за «Мэйпл Лифс» в прошлом сезоне, набрав 74 (38+36) очка. Всего нападающий сыграл 1184 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Торонто», набрав 1114 (494+620) очков. Он также набрал 53 (28+25) очка в 75 встречах плей-офф за свою карьеру.

На международном уровне Таварес неоднократно представлял Канаду, завоевав золото на зимних Олимпийских играх 2014 года и чемпионате мира по хоккею с шайбой 2016 года.

34-летний форвард был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде под первым номером драфта НХЛ 2009 года.

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