Илья Сорокин: любимый гол в мои ворота? Не буду очевидно называть Овечкина

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин назвал любимый гол в свои ворота, спасение, а также матч, который который хотел бы пересмотреть.

— Любимый гол за карьеру?

— В мои ворота? Не буду очевидно называть Овечкина (смеётся). Сезонный турнир, матч между Новокузнецком и Уфой. Отбиваю шайбу, хочу подбить клюшкой, чтобы поймать, но так сильно это сделал, что она запрыгнула за шиворот и в ворота. Потом мне говорили, что я теннисист (смеётся).

— Любимое спасение?

— Прикольное было от Панарина на «Мэдисон Сквер Гарден». Да, там где летело в пустые и отбил клюшкой. То, что это на «Мэдисоне», что это «Рейнджерс», Панарин, Шестёркин в воротах, пускай будет он.

— Матч, который хотел бы пересмотреть?

— Ни одного. Ненавижу смотреть свои игры. Не знаю, что должно произойти, чтобы я посмотрел, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».