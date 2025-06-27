НХЛ и Ассоциация игроков договорились о продлении коллективного договора на четыре года

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) договорились о четырёхлетнем продлении коллективного договора, который будет действовать до сезона-2029/2030. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Новый коллективный договор не предусматривает каких-либо существенных изменений в финансовой структуре, в рамках которой лига функционирует с 2013 года, когда НХЛ и Ассоциация игроков договорились о разделении доходов, связанных с хоккеем, в соотношении 50 на 50, а потолок зарплат определялся в связи с этим.

Однако, как сообщается, новое соглашение приведёт к увеличению регулярного сезона НХЛ до 84 игр на команду (на две больше), а предсезонный график сократится с шести до четырёх на команду.

Действующий коллективный договор, подписанный в 2013 году и продлённый в 2020 году, истекает 15 сентября 2026 года. Продление начнётся на следующий день и продлится до 15 сентября 2030 года. НХЛ и NHLPA потребуют ратификации со стороны своих советов директоров, прежде чем продление коллективного договора вступит в силу официально.