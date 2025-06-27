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Ноа Добсон подпишет долгосрочный контракт с «Монреалем» — Фридман

Ноа Добсон подпишет долгосрочный контракт с «Монреалем» — Фридман
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон подпишет долгосрочный контракт с «Монреаль Канадиенс» со средней годовой зарплатой $ 9,5 млн. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 25-летний канадец провёл 71 матч за «Айлендерс», в которых набрал 39 (10+29) очков. Всего на его счету 388 встреч за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых Добсон заработал 230 (50+180) очков. В плей-офф защитник провёл 31 матч и заработал 10 (0+10) очков.

В прошедшем сезоне «Монреаль» дошёл до 1/8 финала Кубка Стэнли, уступив «Вашингтон Кэпиталз» в серии из пяти встреч.

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