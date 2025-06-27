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Джон Таварес прокомментировал продление контракта с «Торонто»

Джон Таварес прокомментировал продление контракта с «Торонто»
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Форвард Джон Таварес прокомментировал продление контракта с «Торонто Мэйпл Лифс». Сегодня, 27 июня, стало известно, что игрок заключил с клубом новое соглашение на четыре года.

«Переезд в Торонто семь лет назад сложился лучше, чем я ожидал. Задача помочь вернуть Кубок многим поколениям болельщиков «Лифс» – невероятная возможность, которая каждый день подталкивает меня и моих товарищей по команде. Для меня большая честь носить сине-белые цвета. Моя семья и я с нетерпением ждём продолжения нашего путешествия в Торонто. Лучшее ещё впереди!» – написал Таварес в социальных сетях.

34-летний Таварес принял участие в 75 играх за «Мэйпл Лифс» в прошлом сезоне, набрав 74 (38+36) очка.

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