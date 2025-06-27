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Экс-тренер «Эдмонтона» Вудкрофт войдёт в штаб Кенневилля в «Анахайме» — TSN

Экс-тренер «Эдмонтона» Вудкрофт войдёт в штаб Кенневилля в «Анахайме» — TSN
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Бывший главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт войдёт в тренерский штаб Джоэля Кенневилля в «Анахайм Дакс» 1 июля. Об этом сообщает TSN.

По информации источника, «Дакс» объявят о назначении Вудкрофта после того, как истечёт срок действия контракта тренера с «Эдмонтоном».

48-летний специалист не работал в НХЛ после отставки с поста главного тренера «Ойлерз» в ноябре 2023 года. Он вывел команду в плей-офф в 2022 году, а в сезоне-2022/2023 «нефтяники» дошли до второго раунда.

«Дакс» набрали в 82 матчах регулярного чемпионата прошедшего сезона 80 очков, заняли 12-е место в Западной конференции и не попали в плей-офф.

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