«Ванкувер» добился прогресса в переговорах с форвардом Конором Гарландом — Серавалли

«Ванкувер» добился прогресса в переговорах с форвардом Конором Гарландом. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в соцсети X (ранее Twitter). Срок действующего соглашения 29-летнего игрока с клубом с кэпхитом $ 4,95 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Похоже, что «Кэнакс» добились значительного прогресса в переговорах о продлении контракта с нападающим Конором Гарландом. Он не имеет права подписывать новый контракт до 1 июля, но не удивлюсь, если вскоре после этого соглашение будет подписано», – написал Серавалли.

29-летний нападающий набрал 50 (19+31) очков в 81 матче регулярного чемпионата – 2024/2025 за «Ванкувер».