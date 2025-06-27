Сергачёв прокомментировал исключение «Витязя» из состава участников КХЛ

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв высказался об исключении «Витязя» из состава участников КХЛ.

«Это очень грустно. Здесь, наверное, больше вопрос в КХЛ. Каким-то образом они могли помочь и спасти, не знаю. Может, на следующий год они вернут команду. Я очень в это верю. Как такой клуб с такой историей может на год или на два пропасть? Не буду никого призывать, но я надеюсь, что «Витязь» вернётся», – приводит слова Сергачёва «Советский спорт».

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026. Сегодня, 27 июня, решением Совета директоров КХЛ подмосковный клуб был исключён из состава участников КХЛ до 2030 года.