«Коламбус» и «Колорадо» совершили обмен хоккеистами

«Коламбус Блю Джекетс» приобрёл нападающих Чарли Койла и Майлза Вуда из «Колорадо Эвеланш» в обмен на форварда Гэвина Бриндли, выбор в третьем раунде под общим 77-м номером на драфте НХЛ 2025 года и условный выбор во втором раунде драфта 2027 года.

33-летний Койл забил 189 голов и отдал 296 результативных передач в 950 играх за карьеру в составе «лавин», «Бостон Брюинз» и «Миннесоты Уайлд» с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2012/2013. Он был выбран «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде под 28-м номером на драфте НХЛ 2010 года.

29-летний Вуд провёл 513 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру в «Колорадо» и «Нью-Джерси Дэвилз» с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2015/2016. Он был выбран «Дэвилз» в четвёртом раунде под 100-м номером на драфте НХЛ 2013 года.

20-летний Бриндли был выбран «Коламбусом» во втором раунде под общим 34-м номером на драфте НХЛ 2023 года. Он появился в одной игре за «Блю Джекетс». В минувшем сезоне сыграл 52 матча за «Кливленд Монстерс» в АХЛ.