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«Айлендерс» выбрали защитника Мэттью Шефера под первым номером на драфте НХЛ — 2025

«Айлендерс» выбрали защитника Мэттью Шефера под первым номером на драфте НХЛ — 2025
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Канадский защитник Мэттью Шефер стал первым номером драфта НХЛ — 2025, церемония которого проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater. Хоккеист был выбран «Нью-Йорк Айлендерс».

Старт минувшего сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на МЧМ-2025 получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря (на его счету всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в прошедшем сезоне). Однако, несмотря на эти проблемы, канадец всё равно котировался явным фаворитом драфта.

Напомним, нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на церемонии.

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