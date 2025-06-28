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«Сан-Хосе» выбрал нападающего Майкла Мису под вторым номером на драфте НХЛ — 2025

«Сан-Хосе» выбрал нападающего Майкла Мису под вторым номером на драфте НХЛ — 2025
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Канадский нападающий Майкл Миса стал вторым номером драфта НХЛ — 2025, церемония которого проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater. Хоккеист был выбран «Сан-Хосе Шаркс».

18-летний Миса стал лучшим бомбардиром и был признан самым выдающимся игроком минувшего сезона в OHL, где он выступал за «Сагино Спирит» (на его счету – 134 очка в 65 матчах).

Напомним, нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на церемонии.

Отметим, что под первым номером текущего драфта ушёл канадский защитник Мэттью Шефер, который был выбран «Нью-Йорк Айлендерс».

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