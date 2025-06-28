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Шведский форвард Антон Фронделль был выбран «Чикаго» под третьим номером драфта НХЛ — 2025

Шведский форвард Антон Фронделль был выбран «Чикаго» под третьим номером драфта НХЛ — 2025
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«Чикаго Блэкхоукс» выбрал шведского центрального нападающего Антона Фронделля под общим третьим номером на драфте НХЛ-2025, который проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater.

18-летний форвард сыграл в минувшем сезоне 45 матчей за шведский «Юргорден», в которых набрал 32 (14+18) очка.

Напомним, нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на церемонии.

Отметим, что первым номером драфта стал канадский защитник Мэттью Шефер, выбранный «Нью-Йорк Айлендерс». Вторым — ещё один представитель Канады, нападающий Майкл Миса, примеривший джерси «Сан-Хосе Шаркс».

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