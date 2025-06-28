Первый номер Драфта НХЛ — 2025 Шефер: мечта стала реальностью, я не разочарую «Айлендерс»

Первый номер драфта НХЛ — 2025, канадский защитник Мэттью Шефер, выбранный «Нью-Йорк Айлендерс», поделился эмоциями от церемонии.

«Мечта стала реальностью. Я невероятно благодарен всей организации «Нью-Йорк Айлендерс» за то, что доверились мне, и я их не разочарую», — сказал Шефер в интервью Sportsnet.

Напомним, старт минувшего сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на МЧМ-2025 защитник получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря (на его счету всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в прошедшем сезоне). Однако, несмотря на перечисленные проблемы, канадец всё равно котировался явным фаворитом драфта.