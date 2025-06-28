«Айлендерс» нанесли символ борьбы с раком на джерси Шефера в честь его умершей матери

«Нью-Йорк Айлендерс» подготовили трогательную акцию в честь канадского защитника Мэттью Шефера, которого «островитяне» выбрали под общим первым номером на драфте НХЛ — 2025, который проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.

Клуб нанёс на джерси игрока специальную ленту, которая символизирует борьбу с раком. В 2024 году от этого заболевания ушла из жизни мать Мэттью. После увиденного, Шефер не смог сдержать слёз.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, старт минувшего сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на МЧМ-2025 защитник получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря (на его счету всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в прошедшем сезоне). Однако, несмотря на перечисленные проблемы, канадец всё равно котировался явным фаворитом драфта.