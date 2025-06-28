«Я бы хотел, чтобы она была здесь». Первый номер драфта Мэттью Шефер — о покойной матери

Первый номер драфта НХЛ — 2025, канадский защитник Мэттью Шефер, выбранный «Нью-Йорк Айлендерс», высказался об акции, подготовленной для него клубом. «Островитяне» нанесли на джерси игрока ленточку, символизирующую борьбу с раком. В 2024 году от этого заболевания ушла из жизни мать Мэттью.

«Просто хочу сказать спасибо за всё… Я очень по ней скучаю. Я бы хотел, чтобы она была здесь сегодня», — сказал Шефер на церемонии.

Напомним, старт минувшего сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на МЧМ-2025 защитник получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря (на его счету всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в прошедшем сезоне). Однако, несмотря на перечисленные проблемы, канадец всё равно котировался явным фаворитом драфта.