Стала известна первая десятка игроков, выбранных на драфте НХЛ — 2025

В эти минуты в Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater проходит церемония драфта НХЛ — 2025. На данный момент известна первая десятка выборов.

Драфт НХЛ — 2025: топ-10 выборов:

1. Мэттью Шефер (защитник, Канада, «Нью-Йорк Айлендерс»)

2. Майкл Миса (нападающий, Канада, «Сан-Хосе Шаркс»)

3. Антон Фронделль (нападающий, Швеция, «Чикаго Блэкхоукс»)

4. Калеб Деснойерс (нападающий, Канада, «Юта Мамонт»)

5. Брэди Мартин (нападающий, Канада, «Нэшвилл Предаторз»)

6. Портер Мартон (нападающий, Канада, «Филадельфия Флайерз»)

7. Джеймс Хэгенс (нападающий, США, «Бостон Брюинз»)

8. Джейк О'Брайен (нападающий, Канада, «Сиэтл Кракен»)

9. Радим Мртка (защитник, Чехия, «Баффало Сэйбрз»)

10. Роджер Маккуин (нападающий, Канада, «Анахайм Дакс»)

Напомним, нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на церемонии.