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«Флорида» подписала новый контракт на $ 64 млн с обладателем «Конн Смайта» Беннеттом

«Флорида» подписала новый контракт на $ 64 млн с обладателем «Конн Смайта» Беннеттом
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MVP плей-офф НХЛ прошедшего сезона нападающий Сэм Беннетт подписал новый контракт со своим клубом — действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой Пантерз», сообщает пресс-служба НХЛ.

Как сообщается, срок действия нового соглашения с 29-летним хоккеистом составит восемь лет, при этом его заработная плата составит $ 8 млн в год.

В плей-офф сезона-2024/2025 Беннетт набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах, 6 из которых (5+1) — в шести матчах победной для «Пантерз» финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 OT, 5:4 OT, 6:1, 4:5 OT, 5:2, 5:1), и стал лауреатом награды «Конн Смайт Трофи», которая вручается MVP плей-офф НХЛ.

Видео: Беннетт привёз приз самому ценному игроку в кошачий приют

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