Первый номер драфта НХЛ — 2025 назвал команду, с которой хотел бы сыграть больше всего

Первый номер драфта НХЛ — 2025, канадский защитник Мэттью Шефер, выбранный «Нью-Йорк Айлендерс», ответил на вопрос, сыграть с какой командой лиги ему было бы интереснее всего.

«Я бы назвал «Рейнджерс». Я знаю, что с ними [у «Айлендерс»] большое соперничество. Я хочу сыграть с «Рейнджерс» и побеждать их каждый раз, когда мы с ними играем», — приводит слова Шефера журналист Стефан Роснер в социальных сетях.

Напомним, старт минувшего сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на МЧМ-2025 защитник получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря (на его счету всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в прошедшем сезоне). Однако, несмотря на перечисленные проблемы, канадец всё равно котировался явным фаворитом драфта.