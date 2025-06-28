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Бывший тафгай НХЛ намекнул на вероятный обмен Кросби из «Питтсбурга»

Бывший тафгай НХЛ намекнул на вероятный обмен Кросби из «Питтсбурга»
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Один из лучших тафгаев в истории НХЛ нападающий Жорж Ларак, завершивший карьеру в 2010 году, опубликовал интригующий пост в социальных сетях касаемо ближайшего будущего главной звезды «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Я слышал, что очень большие шансы на то, что Кросби будет играть где-то в другом месте...», — написал Ларак.

Напомним, 37-летний Кросби выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне звёздный центрфорвард провёл 80 матчей, в которых набрал 91 (33+58) очко. Его команда не смогла выйти в плей-офф третий сезон кряду.

Кросби является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а также двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной Канады (2010, 2014).

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