Шефер — первый защитник из OHL с 2014 года, выбранный под первым номером на драфте НХЛ

Канадский защитник Мэттью Шефер стал первым игроком своего амплуа из представителей Хоккейной лиги Онтарио (OHL) с 2014 года, который был выбран под первым номером на драфте НХЛ. Это случилось этой ночью на церемонии в Лос-Анджелесе.

Последним защитником OHL до Шефера, который удостоился первого выбора, был Аарон Экблад. Его 11 лет назад выбрала «Флорида Пантерз».

Напомним, старт минувшего сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на МЧМ-2025 защитник получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря (на его счету всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в прошедшем сезоне). Однако, несмотря на перечисленные проблемы, канадец всё равно котировался явным фаворитом драфта.