Защитник Добсон обменян из «Айлендерс» в «Монреаль» с восьмилетним контрактом

«Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс» совершили сделку по обмену игроками, сообщает официальный сайт НХЛ. Из «Айлендерс» в канадский клуб отправился 25-летний канадский защитник Ноа Добсон, который подписал с «Канадиенс» восьмилетний контракт на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн в год).

Взамен «островитяне» получили 23-летнего шведского нападающего Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде текущего драфта НХЛ — 2025 — 16-й и 17-й.

Оформив сделку незадолго до начала драфта, «Айлендерс» сразу же воспользовались её результатами, выбрав под № 16 шведского нападающего Виктора Эклунда, а под № 17 — канадского защитника Кашона Эйтчесона.

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