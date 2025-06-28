Джим Нилл из «Далласа» третий год подряд признан лучшим генеральным менеджером НХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл третий год подряд признан лучшим в своей должности по итогам сезона НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Он стал лауреатом премии Джима Грегори.

Нилл был назван в 37 из 42 бюллетеней в тройке лучших, включая 17 голосов за его первое место, и набрал в общей сложности 139 голосов. Второе место занял Билл Зито из «Флориды Пантерз» (102 очка). Третьим стал Кевин Чевелдэйофф из «Виннипег Джетс» (52 очка).

В завершившемся сезоне НХЛ «Даллас» дошёл до финала Западной конференции, где уступил в серии «Эдмонтон Ойлерз» (1-4). «Старз» остановились на этой стадии третий сезон кряду. После окончания сезона клуб расстался с канадским главным тренером Питером Дебуром.