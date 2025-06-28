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«Коламбус» выбрал российского вратаря Петра Андреянова под 20-м номером на драфте НХЛ

«Коламбус» выбрал российского вратаря Петра Андреянова под 20-м номером на драфте НХЛ
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Российский голкипер «Красной Армии» Пётр Андреянов был выбран «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером на драфте НХЛ — 2025, церемония которого проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе (США) на концертной площадке Peacock Theater.

При этом, сам голкипер на церемонии не присутствовал. В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярке МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Пётр стал первым из россиян, выбранных на драфте НХЛ — 2025.

Напомним, нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на мероприятии.

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