Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер вратарей «Коламбуса» рассказал о сходстве Андреянова с Бобровским

Тренер вратарей «Коламбуса» рассказал о сходстве Андреянова с Бобровским
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Никлас Бэкстрём высказался о российском голкипере «Красной Армии» Петре Андреянове, которого «жакеты» выбрали на драфте НХЛ — 2025 в первом раунде под общим 20-м номером.

Как сообщает журналист Джефф Свобода в социальных сетях, Бэкстрём заявил, что уже в субботу, 28 июня, Андреянов прибудет в Коламбус и будет с командой во время тренировочного лагеря. Также тренер добавил, что молодой россиянин напоминает ему двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского.

Напомним, Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025. При этом сам Андреянов не присутствовал на церемонии.

Нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на мероприятии.

Материалы по теме
Стала известна первая десятка игроков, выбранных на драфте НХЛ — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android