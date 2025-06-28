Тренер вратарей «Коламбуса» рассказал о сходстве Андреянова с Бобровским

Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Никлас Бэкстрём высказался о российском голкипере «Красной Армии» Петре Андреянове, которого «жакеты» выбрали на драфте НХЛ — 2025 в первом раунде под общим 20-м номером.

Как сообщает журналист Джефф Свобода в социальных сетях, Бэкстрём заявил, что уже в субботу, 28 июня, Андреянов прибудет в Коламбус и будет с командой во время тренировочного лагеря. Также тренер добавил, что молодой россиянин напоминает ему двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского.

Напомним, Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ — 2025. При этом сам Андреянов не присутствовал на церемонии.

Нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на мероприятии.