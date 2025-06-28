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Ноа Добсон прокомментировал свой обмен из «Айлендерс» в «Монреаль»

Ноа Добсон прокомментировал свой обмен из «Айлендерс» в «Монреаль»
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25-летний канадский защитник Ноа Добсон высказался по поводу своего обмена из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Монреаль Канадиенс» с подписанием восьмилетнего контракта.

«Без колебаний, это было очевидно для меня. Просто возможность быть частью «Монреаль Канадиенс» — большая честь. Это лучший хоккейный рынок в мире, невероятные болельщики, мне нравится играть в «Белл Центре», и, кроме того, группа игроков, которая у них уже есть, таланты, которые они собрали в команде, и то, что они уже построили — я просто очень рад присоединиться к этой группе и внести в неё свой вклад и рад тому, что мы сможем сделать в будущем», — приводит слова Добсона журналист Эрик Энджелс в социальной сети X.

Ранее стало официально известно, что Ноа Добсон после обмена подписал с «Канадиенс» восьмилетний контракт на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн в год).

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