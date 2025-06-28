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«Вашингтон» выбрал нападающего Линдена Лаковича в первом раунде драфта НХЛ — 2025

«Вашингтон» выбрал нападающего Линдена Лаковича в первом раунде драфта НХЛ — 2025
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«Вашингтон Кэпиталз» выбрал канадского нападающего «Мус-Джо Уорриорз» (WHL) Линдена Лаковича под общим 27-м номером на драфте НХЛ — 2025, который проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater.

В завершившемся сезоне 18-летний Лакович набрал 76 (34+42) очков за 68 игр в Западной хоккейной лиге.

Напомним, первым номером текущего драфта стал канадский защитник Мэттью Шефер, которого выбрал «Нью-Йорк Айлендерс». Самый высокий номер среди россиян — у голкипера Петра Андреянова, выбранного «Коламбус Блю Джекетс».

Нынешний драфт НХЛ проходит в децентрализованном формате. Руководители и скауты клубов работают из своих офисов, в то время как игроки с семьями присутствуют непосредственно на церемонии.

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