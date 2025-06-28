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Выбранный «Вашингтоном» на драфте форвард поделился ожиданиями от встречи с Овечкиным

Выбранный «Вашингтоном» на драфте форвард поделился ожиданиями от встречи с Овечкиным
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Канадский нападающий Линден Лакович, выбранный «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде драфта НХЛ — 2025 под общим 27-м номером, поделился ожиданиями от встречи с главной звездой «столичных» Александром Овечкиным.

«Лакович заявил, что он ждёт с нетерпением того, чтобы поучиться у лучшего снайпера всех времён, а также что горит желанием побеждать», — написала журналистка из Вашингтона Сэмми Сильбер в социальных сетях.

В завершившемся сезоне 18-летний Лакович набрал 76 (34+42) очков за 68 игр в Западной хоккейной лиге (WHL), где он представлял клуб «Мус-Джо Уорриорз».

Напомним, первым номером текущего драфта стал канадский защитник Мэттью Шефер, которого выбрал «Нью-Йорк Айлендерс». Самый высокий номер среди россиян — у голкипера Петра Андреянова, выбранного «Коламбус Блю Джекетс».

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