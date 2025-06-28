Пётр Андреянов — единственный россиянин, выбранный в первом раунде драфта НХЛ — 2025

В Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater завершилась церемония первого раунда драфта НХЛ — 2025. На ней были задрафтованы 32 хоккеиста, единственным представителем России из которых стал голкипер «Красной Армии» Пётр Андреянов, выбранный «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером.

Напомним, сам голкипер на церемонии не присутствовал. В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярке МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах.

Ранее тренер вратарей «Коламбуса» Никлас Бэкстрём сообщил, что Андреянов прибудет в команду уже сегодня, 28 июня.

Отметим, что остальные раунда драфта пройдут сегодня, 28 июня. Вторая часть мероприятия начнётся в 19:00 мск.