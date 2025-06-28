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Драфт НХЛ — 2025: итоги первого раунда

Драфт НХЛ — 2025: итоги первого раунда
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В Лос-Анджелесе на концертной площадке Peacock Theater завершилась церемония первого раунда драфта НХЛ — 2025. На ней были задрафтованы 32 хоккеиста. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее значимыми итогами церемонии.

Топ-10 выборов:

1. Мэттью Шефер (защитник, Канада, «Нью-Йорк Айлендерс»)
2. Майкл Миса (нападающий, Канада, «Сан-Хосе Шаркс»)
3. Антон Фронделль (нападающий, Швеция, «Чикаго Блэкхоукс»)
4. Калеб Деснойерс (нападающий, Канада, «Юта Мамонт»)
5. Брэди Мартин (нападающий, Канада, «Нэшвилл Предаторз»)
6. Портер Мартон (нападающий, Канада, «Филадельфия Флайерз»)
7. Джеймс Хэгенс (нападающий, США, «Бостон Брюинз»)
8. Джейк О'Брайен (нападающий, Канада, «Сиэтл Кракен»)
9. Радим Мртка (защитник, Чехия, «Баффало Сэйбрз»)
10. Роджер Маккуин (нападающий, Канада, «Анахайм Дакс»)

Лучший из россиян: Пётр Андреянов (вратарь, «Коламбус Блю Джекетс», 20-й пик). Он же — единственный из российских хоккеистов.

Лучший из европейцев: Антон Фронделль (нападающий, Швеция, «Чикаго Блэкхоукс», третий пик).

По национальностям: Канада — 19, США — 7, Швеция — 3, Чехия — 2, Россия — 1.

По амплуа: нападающие — 22, защитники — 8, вратари — 2.

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