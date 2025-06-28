Генеральный менеджер «Питтсбурга» прокомментировал слухи о возможном обмене Сидни Кросби

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас высказался по поводу информации о возможности обмена капитана команды — 37-летнего нападающего Сидни Кросби.

«Наша точка зрения никак не изменилась. Всё, что мы делаем, направлено на то, чтобы вернуть команде статус конкурентного соперника. И мы надеемся добиться этого, пока Сид является игроком «Питтсбург Пингвинз», — приводит слова Дубаса журналист Уэс Кросби в социальной сети X.

Ранее экс-нападающий Жорж Ларак заявил в социальных сетях, что слышал о наличии высоких шансов на переход Сидни Кросби в другой клуб.

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