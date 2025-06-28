Впервые с 2005 года ни один полевой игрок из России не выбран в первом раунде драфта НХЛ

Ни один полевой игрок из России не был выбран в первом раунде драфта НХЛ — 2025. В прошлый раз российских защитников и нападающих в первом раунде драфта НХЛ не было в 2005 году. Тогда ни один россиянин не был выбран в первых двух раундах, выше всех был выбран защитник Виталий Аникеенко («Оттава Сенаторз», третий раунд, общий 70-й номер).

Напомним, в первом раунде драфта 2025 года единственным представителем России стал голкипер «Красной Армии» Пётр Андреянов, выбранный «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером. Сам голкипер на церемонии не присутствовал. В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярке МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах.