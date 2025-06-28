Вратарь из России выбран на драфте НХЛ, «Зенит» пытается купить Абрахама. Главное к утру
18-летний российский голкипер Пётр Андреянов выбран «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде драфта НХЛ — 2025, инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил о переговорах «Зенита» и «Ромы» по переходу экс-форварда «Челси» Тэмми Абрахама, в товарищеском матче «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» пять игроков было удалено после массовой драки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Коламбус» выбрал российского вратаря Петра Андреянова под 20-м номером на драфте НХЛ.
- «Зенит» предложил «Роме» € 20 млн за экс-форварда «Челси» Абрахама — Ди Марцио.
- «Краснодар» обыграл «Динамо» Мх, игроки получили восемь жёлтых и пять красных карточек.
- «Спартак» договорился о переходе полузащитника «Марселя» за € 12 млн — L'Équipe.
- Переход Жерсона в «Зенит» под угрозой срыва. «Аль-Наср» предложил игроку больший оклад.
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- «ПСЖ» определился с заменой для Матвея Сафонова.
- «Локомотив» рассматривает четырёх игроков на замену Вере.
- Винисиус далёк от продления контракта с «Реалом», он хочет оклад в € 30 млн — The Athletic.
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