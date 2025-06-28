Вратарь из России выбран на драфте НХЛ, «Зенит» пытается купить Абрахама. Главное к утру

18-летний российский голкипер Пётр Андреянов выбран «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде драфта НХЛ — 2025, инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил о переговорах «Зенита» и «Ромы» по переходу экс-форварда «Челси» Тэмми Абрахама, в товарищеском матче «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» пять игроков было удалено после массовой драки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».