ESPN оценил выбор «Коламбусом» российского вратаря Андреянова на драфте НХЛ 2025 года

Журналисты сайта ESPN оценили выбор «Коламбусом» российского вратаря Петра Андреянова на драфте НХЛ 2025 года.

«Блю Джекетс» сделали свой второй выбор за вечер, и многие удивились тому факту, что они выбрали Андреянова. Многие ожидали, что они возьмут второго защитника, но они выбрали российского вратаря как своего человека.

Андреянов атлетичен и играет в агрессивном стиле, сокращая углы и усложняя жизнь нападающим. Ему нужно улучшить контроль отскоков, но «Блю Джекетс» нравится его способность совершать ключевые сейвы в критические моменты.

Он может стать надёжным дублёром в НХЛ, если улучшит контроль отскоков. Это крупная ставка в первом раунде, и «Коламбус» надеется, что она окупится», — сказано в статье.