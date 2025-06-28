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ESPN оценил выбор «Коламбусом» российского вратаря Андреянова на драфте НХЛ 2025 года

ESPN оценил выбор «Коламбусом» российского вратаря Андреянова на драфте НХЛ 2025 года
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Журналисты сайта ESPN оценили выбор «Коламбусом» российского вратаря Петра Андреянова на драфте НХЛ 2025 года.

«Блю Джекетс» сделали свой второй выбор за вечер, и многие удивились тому факту, что они выбрали Андреянова. Многие ожидали, что они возьмут второго защитника, но они выбрали российского вратаря как своего человека.

Андреянов атлетичен и играет в агрессивном стиле, сокращая углы и усложняя жизнь нападающим. Ему нужно улучшить контроль отскоков, но «Блю Джекетс» нравится его способность совершать ключевые сейвы в критические моменты.

Он может стать надёжным дублёром в НХЛ, если улучшит контроль отскоков. Это крупная ставка в первом раунде, и «Коламбус» надеется, что она окупится», — сказано в статье.

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