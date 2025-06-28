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Призёр Олимпийских игр Самсонов высказался об Андреянове, выбранном на драфте «Коламбусом»

Призёр Олимпийских игр Самсонов высказался об Андреянове, выбранном на драфте «Коламбусом»
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Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов прокомментировал выбор «Коламбус Блю Джекетс» вратаря «Красной Армии» Петра Андреянова на драфте НХЛ — 2025.

«Как раз он только что прошёл лагерь во Флориде и давал всем командам интервью. Всем понравилось, насколько он настроен на победу: если он выходит, без разницы, на тренировку или седьмой матч финала, то только выигрывать.

Уровень российской вратарской школы сейчас таков, что наши вратари очень сильно котируются. Возможно, неординарное видение, чтение игры отличают наших вратарей от остальных. Уверен, что Андреянов — не последний российский вратарь, которого выберут на этом драфте. По общению он оставил отличное впечатление. Мы не предполагали, что он так рано уйдёт, но то, что он уйдёт в первом раунде, — это однозначно», — цитирует Самсонова ТАСС.

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