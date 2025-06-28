Генменеджер «Флориды» рассказал о подписании нового контракта с Беннеттом

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито высказался о подписании нового контракта с Сэмом Беннеттом. Срок действия нового соглашения с 29-летним хоккеистом составит восемь лет, при этом его заработная плата составит $ 8 млн в год.

«Сэм – особенный игрок с уникальным сочетанием мастерства и жёсткости. Он стал одним из самых ярких кубковых парней в своём поколении. Он сыграл важную роль в двух чемпионских титулах нашей команды и завоевал первый в истории франшизы «Конн Смайт Трофи». Сэм – активный участник и за пределами льда. Мы в восторге, что он остаётся в «Пантерз», — приводит слова Зито сайт НХЛ.