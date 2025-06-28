Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Флориды» рассказал о подписании нового контракта с Беннеттом

Генменеджер «Флориды» рассказал о подписании нового контракта с Беннеттом
Комментарии

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито высказался о подписании нового контракта с Сэмом Беннеттом. Срок действия нового соглашения с 29-летним хоккеистом составит восемь лет, при этом его заработная плата составит $ 8 млн в год.

«Сэм – особенный игрок с уникальным сочетанием мастерства и жёсткости. Он стал одним из самых ярких кубковых парней в своём поколении. Он сыграл важную роль в двух чемпионских титулах нашей команды и завоевал первый в истории франшизы «Конн Смайт Трофи». Сэм – активный участник и за пределами льда. Мы в восторге, что он остаётся в «Пантерз», — приводит слова Зито сайт НХЛ.

Материалы по теме
Официально
«Флорида» подписала новый контракт на $ 64 млн с обладателем «Конн Смайта» Беннеттом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android