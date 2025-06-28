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Сергачёв — о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: за Ярославль и Никитина очень рад

Сергачёв — о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: за Ярославль и Никитина очень рад
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», а ныне защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв оценил победу ярославского «Локомотива» в прошедшем сезоне Кубка Гагарина.

«За Ярославль очень рад. У них очень много своих воспитанников. Весь город работает для того, чтобы воспитывать ребят. Они играют в командный хоккей. За Игоря Валерьевича [Никитина] очень рад. Он показал, что в любой команде, при любом клубе может делать результат. Поэтому он молодец», — приводит слова Сергачёва «Советский спорт».

Ранее Михаил Сергачёв высказался об исключении «Витязя» из состава участников КХЛ.

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