Пашков: сейчас в карьере Рашевского — тонкий момент, слишком много денег и внимания

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал переход нападающего Дмитрия Рашевского из московского «Динамо» в «Авангард».

— Уже говорил, что вокруг Рашевского, хоть он и не центральный нападающий, в «Динамо» формировалось крепкое звено. 20-25 шайб за чемпионат оно обеспечивало, это очень весомый показатель. То есть для «Динамо» Рашевский – это серьёзная потеря.

— А для «Авангарда» — большое приобретение?

— А вот здесь не торопился бы. Деньги доминируют в нашем хоккее и очень часто его портят. Особенно если ведём речь о молодых игроках, которые только формируются – и в спорте, и в жизни.

Думаю, сейчас в карьере Рашевского – тонкий момент. Слишком много денег и внимания. Всё это нужно переварить и унести, да ещё в новом городе и новом клубе. Посмотрим, как получится.

Слишком большую роль в нашем хоккее начали играть деньги. Теряем за ними всё – игру, традиции, клубный патриотизм, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.