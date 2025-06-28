Стала известна дата чемпионского парада «Локомотива»

«Локомотив» проведёт чемпионский парад 3 августа. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в эфире «Вести Ярославль». В этот день в России будет отмечаться День железнодорожника.

«Стала известна дата чествования ярославского «Локомотива». Торжественное мероприятие пройдёт в Ярославле 3 августа. Об этом в специальном интервью сообщил губернатор Михаил Евраев», — сказано в сообщении «Вести Ярославль».

Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 ярославский клуб обыграл «Трактор» (4-1) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» стал восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина.